Два ТЦ затопило после ливня в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После сильных ливней в Москве затопило два торговых центра. Крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией.

Ливень затопил некоторые улицы в центре города. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео того, как вода попала в пассажирский автобус.

Канал также отмечает, что на севере столицы затопило двор ЖК «Дмитровский парк». Десятки припаркованных автомобилей практически ушли под воду.

Затопленной также оказалась станция метро «Багратионовская». Из-за этого временно было остановлено движение поездов.

В Москве из-за тропического ливня ранее стало темно, как поздним вечером. На видео очевидцев показано темное небо и дороги, залитые водой настолько, что от едущих машин расходятся небольшие волны. По информации Telegram-канала «Первый Московский», в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

До этого синоптик Александр Ильин пообещал жителям Москвы «погодный сюрприз». Он рассказал, что 26 и 27 июля в юго-западной части региона ожидаются сильные ливни. Дождливую погоду в Подмосковье он прогнозирует в течение всей недели.

19 июля в Москве также прошел сильный ливень. Из-за погодных условий временно закрылись парки культуры и отдыха. 18 июля сильный дождь привел к подтоплениям на улицах столицы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как жители Москвы, борясь со шквалистым ветром, пытаются найти укрытие от непогоды. Автомобили москвичей с трудом пробирались через потоки воды. Горожане утверждают, что вода попала даже в вестибюли станций Московского метрополитена.