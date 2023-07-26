Москва погрузилась во тьму из-за тропического ливня В Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков из-за ливня

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В Москве из-за тропического ливня стало темно, как поздним вечером. На видео очевидцев показано темное небо и дороги, залитые водой настолько, что от едущих машин расходятся небольшие волны. По информации Telegram-канала «Первый Московский», в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Свидетели ливня также сняли, как свет ярких молний едва пробивается сквозь густые темные облака.

Ранее синоптик Александр Ильин пообещал жителям Москвы «погодный сюрприз». Он рассказал, что 26 и 27 июля в юго-западной части региона ожидаются сильные ливни. Дождливую погоду в Подмосковье он прогнозирует в течение всей недели.

19 июля в Москве также прошел сильный ливень. Из-за погодных условий временно закрылись парки культуры и отдыха. 18 июля сильный дождь привел к подтоплениям на улицах столицы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как жители Москвы, борясь со шквалистым ветром, пытаются найти укрытие от непогоды. Автомобили москвичей с трудом пробирались через потоки воды. Горожане утверждают, что вода попала даже в вестибюли станций Московского метрополитена.