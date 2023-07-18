Улицы Москвы уходят под воду из-за сильного ливня

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сильный дождь в Москве привел к подтоплениям на улицах города. На кадрах, опубликованных в Сети телеканалом «360», видно, как жители российской столицы, борясь со шквалистым ветром, пытаются найти укрытие от непогоды. Автомобили москвичей же с трудом пробираются через потоки воды.

Горожане утверждают, что вода попала даже в вестибюли станций московского метрополитена. Тем временем столичные кафе и рестораны постепенно закрывают летние веранды в целях обеспечения безопасности посетителей.

Метеоролог Александр Шувалов ранее рассказал NEWS.ru о грядущем ухудшении погодных условий в Москве. По его словам, после дождей, которые продлятся до 19 июля, в городе ожидается резкое похолодание. Синоптик рекомендует москвичам и гостям столицы не парковать автомобили под деревьями, так как их может повалить штормовой ветер.

В то же время в странах Евросоюза прогнозируется аномальная жара из-за "теплового взрыва" в пустыне Сахара. По данным метеорологов, температура воздуха на итальянской Сардинии может подняться до +50 градусов. Предыдущий рекорд в этом регионе составил 48,8 градуса. Жара также ожидается в Мадриде, Риме и Афинах.