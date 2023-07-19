Парки Москвы и зоопарк закрыли из-за непогоды

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве временно закрылись парки культуры и отдыха, сообщает в Telegram пресс-служба Мосгорпарка. В ведомстве выразили надежду, что скоро пространства будут вновь открыты для посещения.

Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь — надеемся на скорую встречу, — говорится в сообщении Мосгорпарка.

Кроме этого, о временном закрытии сообщила в Telegram и пресс-служба столичного зоопарка. Жителей Москвы призвали отнестись с пониманием к временным мерам.

Накануне сильный дождь в Москве привел к подтоплениям на улицах города. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как жители столицы, борясь со шквалистым ветром, пытаются найти укрытие от непогоды. Автомобили москвичей с трудом пробирались через потоки воды. Горожане утверждают, что вода попала даже в вестибюли станций Московского метрополитена. Тем временем столичные кафе и рестораны стали закрывать летние веранды в целях обеспечения безопасности посетителей.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры, на которых очевидцы засняли мужчину, передвигающегося по затопленному двору на байдарке с веслом. Проезжающие мимо машины при этом окатывали его водой.