Синоптик пообещал погодный сюрприз жителям Московской области Синоптик Ильин: 26 и 27 июля на юго-западе Московской области пройдут ливни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

26 и 27 июля жителей Московской области ждет «погодный сюрприз», рассказал NEWS.ru синоптик Александр Ильин. По его словам, в эти дни в юго-западной части региона ожидаются сильные ливни. Дождливую погоду в Подмосковье он прогнозирует в течение всей предстоящей недели.

Ильин пояснил, что к вторнику в западные районы Московской области с юго-запада придет очередной атмосферный фронт.

В среду, 26 июля, уже можно ожидать дождь. Скорее всего, осадки пройдут во второй половине дня. Дожди также будут и в четверг, 27 июля. Причем не просто дожди, а достаточно сильные ливни, которые пройдут в юго-западных районах Московской области, — сказал Александр Ильин.

Метеоролог также добавил, что в течение всей недели в Московской области будет преимущественно дождливая погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что понедельник, 24 июля, станет в Москве самым холодным днем следующей недели, температура воздуха не поднимется выше 19 градусов. По его словам, такая погода будет связана с холодным ветром, который придет в столицу с северного направления.

По его словам, «плотная облачность», которая будет в понедельник, не позволит солнечным лучам достаточно прогреть землю.