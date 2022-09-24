Два человека пострадали в ДТП с бетономешалкой и «Газелью» в Новой Москве

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В поселке Шишкин Лес в Новой Москве бетономешалка врезалась в «Газель», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу главного столичного управления МВД. В результате аварии пострадали два человека. На месте работают оперативные службы.

Инцидент произошел утром 24 сентября в районе реки Пахры. Точные обстоятельства ДТП не раскрываются. Пострадали оба водителя транспортных средств, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Движение на этом участке дороги временно перекрыто.

Около 7:00 в пос. Шишкин Лес произошло ДТП с участием бетономешалки и автомобиля «Газель». <...> Движение перекрыто. На месте ДТП работают оперативные службы, — говорится в сообщении МВД.

Ранее в Перми легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек. Смертельная авария произошла на улице Карла Маркса. Помимо одного погибшего, пострадали еще три человека.

6 сентября сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в столб на тротуаре. В результате пострадали пять человек.