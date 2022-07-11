Два человека погибли и 18 пострадали от урагана в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека стали жертвами непогоды в Москве в воскресенье, 10 июля, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Еще 18 человек, включая троих детей, получили травмы.

В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли, — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Shot, в больницы доставлены 17 человек с различными травмами, включая сотрясения мозга, ушибы грудной клетки, ушибленные раны, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы. Одной из пострадавших также пришлось ампутировать стопу.

Ранее на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека в результате удара стихии, еще 10 москвичей госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Момент гибели еще одного москвича попал на видео: он погиб на Украинском бульваре в результате падения дерева, вырванного с корнем ураганным ветром.