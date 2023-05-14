Два автомата случайно нашли в Москве-реке При поиске утопленных самокатов в Москве-реке нашлись два автомата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служба безопасности сервиса по прокату электросамокатов в столице обнаружила на дне Москвы-реки вместо утопленных средств индивидуальной мобильности два автомата и пять магазинов с боевыми патронами, передает Telegram-канал «112». На место, где был обнаружен улов, прибыли полицейские.

Нашедшие оружие сотрудники с помощью спецмагнита пытались выловить со дна реки самокаты, выброшенные хулиганами. Вероятно, туда работников привели GPS-датчики на транспортных средствах.

В конце апреля дайвер-любитель погрузился в московский Беловежский пруд и случайно обнаружил на его дне два трупа. О находке он сообщил в полицию. Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию водоема. Оба тела на дне были одеты в оранжевые костюмы.

Также в апреле в бухгалтерии управления ЖКХ в городе Заозерном Красноярского края нашли несколько муляжей гранат РГД-5, Ф-1 и РГД-33. По данным журналистов, обыски проходили по делу о сокрытии средств в особо крупном размере, а бутафория попалась на глаза силовикам случайно. На место были вызваны взрывотехники, подтвердившие, что предметы являются муляжами и неопасны.