Директор школы сдала ученика полиции, прочитав его посты в Telegram «Осторожно, Москва»: директор школы пожаловалась полиции на ученика из-за постов в Telegram

Фото: НАК

Директор московской школы № 2107 пожаловалась в полицию на ученика после того, как прочитала посты в его личном блоге, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Директора взволновали сообщения, в которых десятиклассник размышлял о смерти и «нездоровых мыслях», а также выкладывал фотографии с оружием. Правоохранители выехали для проверки на предмет угрозы и с кинологами обследовали 10 корпусов образовательного учреждения, а также прилегающие территории и детские площадки, после чего приехали к ученику домой.

Директриса узнала о Telegram-канале ученика, когда неизвестный прислал на электронную почту школы скриншоты с его постами. В одном из них молодой человек писал о «жестокости мира, людей и желании расправиться с ними». В разговоре с полицейскими он объяснил, что писал посты на эмоциях, переживая ссору с друзьями, и уверял, что не собирался делать ничего противоправного. Его слова предстоит проверить следствию.

Ранее в Подмосковье неизвестный пригрозил устроить массовый расстрел в школе, если ученики не пройдут его «реалити-квест». Злоумышленник рассылал угрозы в чатах, школьники показали сообщения своим учителям, а те передали информацию полиции. Автора угроз разыскивают.