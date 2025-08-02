Десантнику пришлось переодеться, чтобы попасть на концерт рэпера Tyga SHOT: десантник не прошел фейсконтроль на концерт рэпера Tyga в Москве

Десантник не прошел фейсконтроль на концерте американского рэпера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, охрана не пропустила мужчину из-за формы, поэтому ему пришлось переодеться.

В материале сказано, что десантник решил устроить себе праздник на 95-й юбилей ВДВ, купив билеты на выступление рэпера. Однако на фейсконтроле сказали, что в форме не пустят. Десантник уже хотел оформить возврат билета, но охранники дали ему белую футболку и попросили переодеться.

Рэпер тайно прилетел в Екатеринбург для выступления на шикарной свадьбе. По данным источника, организаторы потратили на его перформанс $800 тысяч (64,3 млн рублей). Сразу после выступления в Екатеринбурге Tyga отправился в Москву ради обычного концерта за $250 тысяч (20 млн рублей) — вдвое дешевле «свадебного» тарифа.

Ранее президент страны Владимир Путин, поздравляя личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником, заявил, что представители Воздушно-десантных войск своим мужеством, бесстрашием и силой духа вписали много ярких страниц в героическую летопись российского государства. По словам лидера, он уверен, что они и впредь будут вносить существенный вклад в укрепление боевой мощи ВС России, в обеспечение обороноспособности и безопасности Родины.