Деревья заблокировали проезд по зеленой ветке метро

Фото: vk.com/afisha777

Движение поездов на «зеленой» ветке московского метро парализовано из-за деревьев, склонившихся над открытым участком путей, сообщается в Telegram-канале дептранса. Поезда временно не ходят от станции «Автозаводская» до «Орехово, уточнили в ведомстве.

На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, — говорится в сообщении.

Также москвичи сообщают о выпадении града размером с перепелиное яйцо на улицах города. На фотографиях видно, как градины еле помещаются на ладонях людей.