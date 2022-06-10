Дерево рухнуло на автомобиль, стоящий в пробке на ТТК в Москве

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Дерево упало на автомобиль, стоящий в пробке на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Из-за этого на дороге образовался затор. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, опубликована в Telegram-канале «Москва 24».

Третье транспортное кольцо, дерево упало на машину, — сообщил автор видеоролика.

Ранее в Сочи экскурсионный автобус попал в ДТП. В результате инцидента пострадали 20 человек, четверо из них госпитализировали.

2 июня автобус въехал в остановку на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках. В результате пострадали 16 человек, из них 13 доставили в больницу.