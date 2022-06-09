20 человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи экскурсионный автобус попал в ДТП, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. В результате инцидента пострадали 20 человек, четверо из них госпитализированы.

Количество пассажиров автобуса 32 человека (водитель, экскурсовод, 30 туристов, из них — шесть детей до 12 лет). Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека, два из них с переломами ноги, — говорится в сообщении.

Известно, что автобус с 32 людьми, включая шестерых детей до 12 лет, двигался в сторону поселка Красная поляна. Внезапно на него со встречной полосы вылетел грузовик, водитель которого не справился с управлением.

В настоящее время водитель грузовика госпитализирован с переломом ноги. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и степень тяжести вреда.

Ранее в Азербайджане автобус со школьниками рухнул в пропасть. Точное количество пострадавших неизвестно. однако, по предварительным данным, обошлось без жертв.