В день рождения Навального увеличилось число силовиков в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Москвы наблюдается усиление полицейских патрулей, вдоль дорог припаркованы автозаки в непривычных количествах, а в метрополитене стало дежурить больше сотрудников силовых структур, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует фото и видеоматериалы очевидцев. Это связано с анонсом политической акции в честь дня рождения оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего тюремный срок. Отмечается, что уже есть задержанные.

По информации канала, 4 июня Навальному исполнилось 47 лет. Его единомышленники призывали жителей России выходить на протесты, выбрав любой способ протеста: пикеты, листовки, граффити.

Также канал сообщил о первых задержаниях. Мужчина раскидал листовки, после чего силовики взяли его под руки и сопроводили до автозака.

Ранее в Мосгорсуд поступило новое дело в отношении Навального. Его обвиняют в создании организации, покушающейся на данные людей, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, призывах к экстремизму, финансировании экстремизма, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

22 марта прошлого года Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.