«Циклон сядет на Москву»: жителям столицы пообещали мрачноватые выходные Вильфанд предупредил москвичей о мрачных и дождливых выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные, 24 и 25 сентября, в Москве наступит глубоко осенняя погода. Это связано с надвигающимся на Москву с юго-востока циклоном, центр которого будет находиться над столицей, пишут «Известия».

Синоптики используют такой термин — «циклон сядет на Москву», то есть центр его будет локализован как раз над столицей. И поэтому погода будет мрачновата — низкие облака и дождливо, — рассказал метеоролог.

Плотные облака приведут к тому, что температура днем и ночью почти не будет отличаться. В субботу, 24 сентября, будет облачно, местами пройдут дожди, температура воздуха днем и ночью составит от 8 до 11 градусов.

В воскресенье, 25 сентября, погода существенно не изменится, а температура понизится за счет свежего ветра. В этот день ожидается от 6 до 10 градусов, ночью температурный фон не изменится, будет облачно и дождливо.

Вильфанд предупредил, что температура 10 градусов будет ощущаться как плюс 5, будет зябко, «продрогнуть можно».

Вот когда я говорю, что погода будет ненастная, на самом деле нужно вспомнить, что многие люди очень любят такую погоду, можно поэтов многих вспомнить. Поэтому я беру назад свои слова, потому что знаю, что многие творческие люди, поэты особенно, именно творят, работают, когда погода такого сорта, — нашел положительный момент в непогоде ученый.

Ранее сообщалось, что в Москве с 18 сентября постепенно начинают включать отопление в многоквартирных домах и городских хозяйствах.