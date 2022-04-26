Число госпитализаций с COVID-19 в Москве упало до минимума Депздрав Москвы: число заражений и госпитализаций с COVID-19 в столице упало до минимума

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве уровень ежедневных случаев заражения и число госпитализаций с COVID-19 упали до минимума. Основная часть медиков вернулась к плановой работе. Об этом говорится в сообщении столичного департамента здравоохранения.

Сегодня в Москве снизился до минимума уровень как ежедневных случаев заболевания, так и количество госпитализаций, город возвращается к обычной жизни, наращиваются объёмы плановой медицинской помощи. Поэтому сегодня подавляющее большинство врачей и медсестёр уже вернулись к плановой работе, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что резервные госпитали законсервировали, а основные больницы, ранее перепрофилированные под ковид-лечебницы, вернулись к своей обычной деятельности.

В депздраве сообщили, что медработники из других регионов, ранее привлекавшиеся для временной работы в Москве, направились продолжать свою профессиональную деятельность по месту жительства.

При этом они получали все положенные выплаты, в том числе за неиспользованный отпуск, — говорится в сообщении депздрава.

21 апреля сообщалось, что в России впервые за полтора года от COVID умерли менее 200 человек за сутки. В прошлый раз показатель смертности менее 200 случаев за 24 часа был зафиксирован 19 октября 2020 года.

При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России относительно стабильная, но речи об окончании пандемии пока не идёт. COVID по-прежнему остаётся значимой угрозой для жизни и здоровья населения.