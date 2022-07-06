Более 35% москвичей не любят целоваться «Город»: Более 35% москвичей не любят целоваться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более трети москвичей (35%) равнодушно или с неприязнью относятся к поцелуям. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного среди держателей транспортных карт «Тройка» на онлайн-портале «Город». В исследовании приняло участие более шести тысяч жителей столицы, сообщает «Газета.Ru».

При этом 32% москвичей негативно относятся к поцелуям в общественных местах. 28% опрошенных, напротив, говорят о том, что их умиляют увиденные сцены поцелуев, а 22% даже испытывают радость. Все остальные участники опроса заявили, что им это безразлично.

Помимо этого, одним из вопросов, который был задан держателям транспортных карт, звучал следующим образом: «Как вы относитесь к поцелуям на первом свидании?» Почти половина москвичей (49%) положительно оценила такие действия. 26% посчитали, что поцелуев на первом свидании быть не должно. Остальные не смогли четко сформулировать свою позицию.

Помимо этого, жителей столицы расспросили и о приветственных жестах при встречах с родными и близкими. Каждый десятый из них рассказал о том, что использует для этого поцелуи. Наиболее же распространенным вариантом ответа стало «рукопожатие». Так ответили 32% участников опроса.

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