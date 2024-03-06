Блогера КраСаву заочно арестовали Суд в Москве заочно арестовал блогера Савина по делу о дискредитации ВС России

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Евгений Савин

Блогер и бывший футболист Евгений Савин, известный под псевдонимом КраСава, заочно арестован по делу о дискредитации армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителей. Решение принял Тверской суд Москвы.

О том, что блогера могут заочно арестовать, стало известно в середине февраля. На такой мере пресечения в отношении Савина настаивало Главное следственное управление МВД.

Две недели назад стало известно, что Савин объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Данные об этом появились в базе МВД.

В 2023 году Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Впоследствии из-за повторных негативных высказываний про ВС РФ блогер стал фигурантом уголовного дела, которое завели, предположительно, после его интервью телеведущей Ксении Собчак.

Савин уже больше года не живет в России. Он рассказывал, что переехал с семьей на Кипр, где руководит футбольной командой.

Ранее в Перовском суде Москвы сообщили, что им поступили материалы дела в отношении главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Журналисту грозит штраф за дискредитацию российской армии. Предположительно, причиной стал материал, опубликованный Соколовым в Telegram-канале.