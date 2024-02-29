Главреду «Новой газеты» грозит штраф за дискредитацию ВС России

Главному редактору «Новой газеты» Сергею Соколову грозит штраф за публикацию в Telegram-канале материала, передает ТАСС со ссылкой на Перовский суд Москвы. По данным агентства, он проходит обвиняемым по делу о дискредитации ВС России.

В суд доставлены материалы дела в отношении Соколова об административном правонарушении. Он проходит по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, — говорится в сообщении.

Размер штрафа составляет от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, а для должностных — от 100 до 200 тысяч рублей. Речь идет о материале, где, согласно лингвистической экспертизе, выявлены признаки речевой дискредитации действий ВС РФ.

Ранее федеральная налоговая служба России заблокировала счета журналиста «Настоящего времени» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов и нежелательных организаций) Андрея Лошака (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причиной стали просроченные сроки подачи налоговой декларации.