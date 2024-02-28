ФНС заблокировала счета журналиста-иноагента Андрея Лошака

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Андрей Лошак

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета журналиста «Настоящего времени» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов и нежелательных организаций) Андрея Лошака (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает RT со ссылкой на данные ведомства. Ему запретили проводить финансовые операции в банке «Точка» ФК «Открытие».

Причиной блокировки счетов Лошака указан код 02. Это значит, что налогоплательщик просрочил подачу налоговой декларации или не подал ее, отмечает RT. Также из базы данных ведомства следует, что у журналиста в России было открыто ИП по производству кино- и телевизионных программ.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy. 45% акций бренда принадлежат блогеру Анастасии Ивлеевой, организовавшей «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» 20 декабря 2023 года.

До этого ФНС заблокировала счета ресторана солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова «Папа жарит мясо» в Крыму. Общая сумма штрафов, долгов по аренде, воде и электричеству составила 35 тысяч рублей.