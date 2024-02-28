Экс-футболиста и блогера КраСаву могут заочно арестовать МВД попросило арестовать экс-футболиста и блогера Савина по уголовному делу

Фото: Анна Нэсси/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Евгений Савин

Бывшего профессионального футболиста Евгения Савина, наиболее известного как блогер КраСава, могут заочно арестовать, следует из данных в картотеке на сайте Тверского суда Москвы. Мужчина проходит по делу о дискредитации ВС РФ

Савин обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»)УК РФ. О его аресте ходатайствует Главное следственное управление МВД.

Год назад Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей в связи с дискредитацией Вооруженных сил России. В течение года блогер продолжал делать негативные высказывания в адрес российской армии и стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью журналистке Ксении Собчак.

Савин уже больше года проживает за пределами России. По его словам, он находится с семьей на Кипре, где руководит футбольным клубом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что правоохранительные органы планируют возбудить уголовное дело в отношении терапевта московской поликлиники № 140, которую одна из посетительниц обвинила в дискредитации российской армии. Она заявила, что медик высказалась в поддержку ВСУ и сделала замечание в сторону ее супруга — погибшего участника СВО.