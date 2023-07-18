Опубликовано видео ДТП, в котором пострадала беременная женщина РЕН ТВ: беременная женщина пострадала при столкновении двух автобусов на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременная женщина пострадала в результате столкновения двух автобусов на Осташковском шоссе на северо-востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации телеканала, травмы получили еще девять человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура Москвы опубликовала видео ДТП.

В столичной прокуратуре заявили, что, по предварительной информации, водитель частного автобуса, двигаясь с находящимися в салоне пассажирами, не обеспечил безопасность при съезде на шоссе. В результате он столкнулся с другим автобусом.

Ранее в Магаданской области двое несовершеннолетних скинули с моста беременную девушку. Пострадавшую спасли, прибывшие на место ЧП врачи оказали ей медицинскую помощь. Полицейские задержали подозреваемых, возбуждено уголовное дело.

Злоумышленниками оказались 17-летний юноша и 16-летняя девушка. Они намеревались получить квартиру и деньги беременной знакомой. Чтобы скрыть преступление, злоумышленница отправила с телефона потерпевшей сообщение ее подруге о том, что та планирует совершить самоубийство. Молодого человека поместили под стражу, его соучастница будет находиться под подпиской о невыезде.