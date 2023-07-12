Подростки сбросили беременную девушку с моста Несовершеннолетние сбросили беременную девушку с моста в Магаданской области

Фото: magadan.sledcom

В Магаданской области двое несовершеннолетних скинули с моста беременную девушку, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Пострадавшую спасли и оказали ей оказали медицинскую помощь. Злоумышленников задержали. возбуждено уголовное дело.

Ночью 9 июля 2023 года злоумышленники под надуманным предлогом приехали с потерпевшей на мост через реку в поселке Ола, где юноша сбросил знакомую с моста в реку, — говорится в сообщении СК.

Злоумышленниками оказались 17-летний юноша и 16-летняя девушка. Они намеревались получить квартиру и деньги своей беременной знакомой. Чтобы скрыть преступление злоумышленница отправила с телефона потерпевшей сообщение ее подруге о том, что та планирует совершить самоубийство.

Расследование произошедшего продолжается. Молодого человека посадили под стражу, его соучастница будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее мужчина на территории общеобразовательный школы в Октябрьском районе Новосибирска совершил нападение на мальчика: он приставил к его горлу нож, когда тот с одноклассниками возвращался домой после уроков. Ребенок, который в свободное от учебы время занимается армейским боем, оказал активное сопротивление. Благодаря этому довести умысел на убийство до конца преступнику не удалось.

Мать пострадавшего отметила, что из-за произошедшего ребенок вынужден посещать психолога: он стал бояться взрослых мужчин и темноты, а также часто вспоминает случившееся.