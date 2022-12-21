Baza: станцевавшая стриптиз в московском метро девушка оказалась школьником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танцовщицей стриптиза в московском метро оказался несовершеннолетний мальчик, заявляют Telegram-канал Baza. Ранее видео с танцем «девушки» в красных чулках было опубликовано в Сети. На записи танцор утверждал, что его хочет кто-то взорвать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Случай произошел на перегоне между станциями метро «Щукинская» и «Тушинская» на Таганско-Краснопресненской линии. Как утверждают авторы Baza. на школьника завели уголовное дело по статье о хулиганстве. В «МК» рассказали, что сейчас танцор находится под подпиской о невыезде.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Законопроект будет предусматривать до пяти лет лишения свободы и уже направлен на отзыв в правительство.