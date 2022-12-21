В Иркутске задержали вора, переодевавшегося в блондинку на каблуках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске задержан молодой человек, которого подозревают в краже серии краж, совершенных в обличье женщины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По предварительным данным, в конце ноября 2022 года в полицию поступило сообщение о квартирной краже. На камерах, расположенных в подъезде жилого дома, видно, что к совершению преступления может быть причастна блондинка на каблуках, которая оказалась 30-летним мужчиной.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики раскрыли хищение. «Блондинкой на каблуках» оказался 8 раз судимый 30-летний иркутянин, — говорится в сообщении полиции.

Ранее были опубликованы видеокадры нападения в «Магните» на Каргопольской улице в Москве. На них видно, как мужчина в женском платье набрасывается на пожилую пару. Конфликт, судя по всему, возник из-за продуктовой тележки. Сначала произошла словесная перепалка, затем злоумышленник вытащил из сумки топор и стал наносить удары по оппонентам.

Отмечается, что на посетителей «Магнита» напал 48-летний житель столицы Дмитрий Соренков. Его давно знают в районе как человека с серьезным психическим расстройством. В результате пострадали мужчина и женщина, 28-летний Булат Гилязев и 48-летняя Лилия Киверина, они были госпитализированы.