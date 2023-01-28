Mash: астматик задохнулся в аптеке после покупки ингалятора Mash: в Москве астматик умер в аптеке после покупки ингалятора

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Telegram-канал Mash пишет, что страдающий от бронхиальной астмы житель Москвы скончался в аптеке после покупки ингалятора. По информации авторов публикации, он не успел воспользоваться покупкой и задохнулся. Сотрудники аптеки пытались привести мужчину в чувства и вызвали медиков, однако те лишь констатировали смерть, передает канал.

Инцидент произошел в одной из аптек на Ленинградском шоссе в Москве, говорится в посте. По данным Mash, 40-летний мужчина обнаружил, что забыл свой ингалятор дома, и срочно направился в аптеку, фармацевты застали его с уже посиневшими кончиками пальцев. Отмечается, что он оплатил покупку, однако принять дозу лекарства так и не смог. Авторы утверждают, что при себе у москвича обнаружили еще два ингалятора с другими действующими веществами.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Иркутске скончался четырехмесячный младенец после приема успокоительного средства. По данным телеканала, мальчик был доставлен в больницу с отравлением лекарственными средствами, врачи не смогли его спасти. По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным Telegram-канала SHOT, мальчику вкололи «Пентаксим» в детской поликлинике, а через двое суток ночью малышу стало плохо. SHOT отмечает, что мать дала сыну успокоительное — половину таблетки «Фенибута» по назначению врача, после чего ребенку стало еще хуже.