Асад: Запад развязал третью мировую войну руками Зеленского Президент Асад: Запад начал третью мировую войну руками Зеленского и террористов в Сирии

Фото: Zhang Youjie/Xinhua/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что третья мировая война уже идет. По его словам, ответственность за это лежит на Западе, который действует через нацистские силы на Украине под руководством Владимира Зеленского и через террористов в Сирии.

По мнению Асада, третья мировая война отличается от предыдущих мировых войн формой проведения. В прошлом войны были традиционными, с армиями одних стран, противостоящими армиям других. Однако из-за современного вооружения, в особенности ядерного, возникает сдерживающий фактор для традиционных войн, поэтому войны принимают характер прокси-войн, объяснил он.

Асад утверждает, что Зеленский сражается от имени Запада, используя свою армию, состоящую из нацистов. Он добавил, что террористы также являются армиями, действующими от имени Запада в Сирии и других регионах.

Ранее Асад признал новые границы России с присоединенными после референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Сирия, напомнил Асад, признала эти регионы еще до их присоединения к России. По его словам, вопрос для него был ясен с самого начала, так как основан на исторических фактах. Асад также заявил, что не будет колебаться в своей позиции.