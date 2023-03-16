Сирия признала новые границы России с присоединившимися регионами Асад: Сирия признает новые границы России с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонской областью

Фото: Press Office of Head of Crimea/Global Look Press

Башар Асад

Дамаск признал новые границы России с присоединенными после референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости сразу после встречи в Кремле.

Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы война не произошла, это исторически российские территории, — подчеркнул сирийский лидер, отвечая на вопрос о признании новых российских границ.

Сирия, напомнил Асад, признала эти регионы еще до их присоединения к России. По его словам, вопрос для него был ясен с самого начала, так как основан на исторических фактах. Асад также заявил, что не будет колебаться в своей позиции.

Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, во времена Владимира Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на месте подтверждают, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции, — отметил Асад.

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