Дамаск признал новые границы России с присоединенными после референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости сразу после встречи в Кремле.
Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы война не произошла, это исторически российские территории, — подчеркнул сирийский лидер, отвечая на вопрос о признании новых российских границ.
Сирия, напомнил Асад, признала эти регионы еще до их присоединения к России. По его словам, вопрос для него был ясен с самого начала, так как основан на исторических фактах. Асад также заявил, что не будет колебаться в своей позиции.
Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, во времена Владимира Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на месте подтверждают, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции, — отметил Асад.
Ранее