Аномальные холода продержатся в Москве до 8 декабря Гидрометцентр: аномальные холода продержатся в Москве до 8 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозам Гидрометцентра России, до среды в Москве будет ясно и морозно: днем минус 9 — минус 10 градусов, по ночам от минус 12 до минус 15, передает KP.RU. Отмечается, что в столичном регионе температура на пять-шесть градусов ниже нормы для начала декабря. Причиной такой морозной и ясной погоды стал мощный сибирский антициклон.

По данным Гидрометцентра, 8 декабря в столице потеплеет до минус двух градусов, в пятницу воздух прогреется уже до плюс одного. 10 декабря ожидается плюсовая температура — до двух градусов тепла днем и до нуля градусов ночью.

В KP.RU напомнили, что температурный рекорд пока не побит — в начале зимы в 1902 и 1931 годах в Москве столбик термометров опускался до минус 30 градусов, а 14 декабря 1944 года давление в столице было 781 мм рт. ст. при норме в 745-750. Сейчас атмосферное давление в столице 770 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Москве с 3 по 6 декабря ожидается очень холодная погода. Он отметил, что в выходные дни температурные показатели будут на семь-восемь градусов ниже нормы. Ночью на 4 декабря столбик термометра опустится до минус 12−14 градусов. Днем следующего дня температура повысится, но не сильно. Максимальное значение будет минус 7–9 градусов.