Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Москвы следует быть аккуратными на улице из-за сильного ветра, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. До конца дня в городе местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — сказано в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что в воскресенье, 5 ноября, температура воздуха в Московском регионе может преодолеть температурный рекорд 2019 года и достичь самых высоких показателей для этого дня за всю историю наблюдений. Так, в дневные часы будет от 13 до 15 градусов тепла, что на восемь градусов выше климатической нормы.

До этого Вильфанд во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал, что приближающаяся зима ожидается достаточно переменчивой — температура будет около и выше нормы. Также научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что в Москве продолжительность зимнего периода уменьшилась за последние десятилетия. По его словам, 50 лет назад средняя дата устойчивых отрицательных температур приходилась в российской столице на первую пятидневку ноября. Спустя 30 лет средняя дата устойчивых зимних температур приходилась на конец первой декады — 8–10 ноября.