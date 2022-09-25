«112»: стали известны подробности гибели двух человек на западе Москвы «112»: отец застрелил дочь на западе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец застрелил дочь на Студенческой улице в Западном административном округе Москвы, после чего совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал «112». Погибшей оказалась 30-летняя Маргарита Кипарисова, а убийцей — 49-летний Виктор Рубаненко. Тело застреленной было обнаружено рядом с ее автомобилем.

По предварительным данным, мужчина с ружьем Beretta находился около автомобиля дочери. После того как та вышла из дома, чтобы отправиться на работу, Рубаненко выстрелил в нее семь раз.

В «112» добавили, что убийца давно не жил с семьей, с детьми общался редко. Причины происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в убийстве директора омской фирмы «Поли-Про-Пак» Николая Плахина. 57-летний задержанный был школьным товарищем Плахина и убил его в ходе ссоры. По факту гибели предпринимателя было возбуждено уголовное дело.