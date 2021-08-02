Звёзды российских ММА Сарнавский и Магомедов возглавят турнир АСА в Москве

Лига АСА решила вернуться в Москву 24 сентября и организовать там свой 129-й турнир. В главном бою вечера в лёгком весе поединок проведут два ярких и именитых ударника — ветеран UFC Рашид Магомедов и финалист Гран-при Bellator Александр Сарнавский, как сообщает пресс-служба организации.

Место проведения турнира пока уточняется. Поединок продлится пять раундов. Оба бойца в настоящий момент находятся на победной серии. Четвёртый номер рейтинга легковесов Сарнавский в феврале пробил удушением в первом раунде опытного белоруса Артёма Дамковского. Рашид Магомедов начал карьеру в промоушене с двух побед по очкам над Дамковским и Мухамедом Коковым и поднялся на шестую строчку рейтинга.

Как сообщалось ранее, в Сочи завершился турнир по ММА ACA 126. В главном бою вечера россиянин Муслим Магомедов (10-0) победил техническим нокаутом в третьем раунде казахстанца Евгения Егембердиева (12-4) и стал чемпионом АСА в полутяжёлом весе.