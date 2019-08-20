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В минувший уик-энд турнир Ultimate FIghting Championship (UFC) в Калифорнии посетили многие звёзды смешанных единоборств и шоу-бизнеса. Претендент на чемпионский титул в полусреднем весе Колби Ковингтон был подвергнут зрительской обструкции.

В адрес бойца, известного поддержкой президента США Дональда Трампа, сыпались ругательства. В последнем бою Ковингтон на глазах сыновей Трампа Эрика и Дональда-младшего одержал уверенную победу над Робби Лолером и теперь, по словам Дэны Уайта, должен встретиться с действующим чемпионом организации Камару Усманом.

Как сообщал News.ru, хоккеист Евгений Малкин пожелал удачи в предстоящем бою чемпиону UFC и соотечественнику Хабибу Нурмагомедову.