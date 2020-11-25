Журналист назвал гонорар Майка Тайсона за бой с Роем Джонсом

https://static.news.ru/photo/1d0b832e-2f14-11eb-8a20-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: vk.com/be_real_tyson

54-летний боксёр Майк Тайсон получит за бой со своим соотечественником 51-летним Роем Джонсом — младшим $10 млн. Об этом заявил спортивный журналист Кевин Айоле.

По его словам, в эту сумму не включён процент от продажи платных трансляций поединка. Соперник Железного Майка получит $3 млн, написал журналист в Twitter.

Hearing that Tyson will make $10 million and Roy Jones +/- $3 million for their exhibition Saturday. — Kevin Iole (@KevinI) November 25, 2020

Бой должен состояться в субботу, 28 ноября. Он имеет статус выставочного, но боксёры заявили, что всерьёз воспринимают предстоящий поединок. Выручка от него может пойти на благотворительность.

Примечательно, что оба спортсмена давно закончили спортивную карьеру. Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на его счету 58 поединков, 50 из которых завершились победой. Рой Джонс выиграл 66 боёв, из них 47 нокаутом. Последний бой он провёл в 2018 году.

Как писал NEWS.ru, Джонс-младший заявил, что за неделю до поединка Тайсон выглядит потрясающе. Спортсмен подчеркнул, что соперник вдохновляет его своей подготовкой к возвращению на ринг. Джонс рассказал, что тоже ответственно готовится к бою, поскольку выходить неготовым против «одного из самых опасных боксёров в истории» было бы безумием.