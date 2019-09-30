https://static.news.ru/photo/3b1f4aca-e394-11e9-818f-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлев Фото: rusboxing.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о задачах, которые стоят перед женской сборной России по боксу на домашнем чемпионате мира в Улан-Удэ.

Перед женской сборной России поставлена задача занять первое общекомандное место. Конкретно о количестве медалей сейчас говорить не стоит, но цель перед тренерским штабом уже озвучена — первое общекомандное место. Надо стараться добиться такого результата, — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее аналогичная задача была поставлена перед мужской командой, которая завоевала в Екатеринбурге три золотых медали и уступила лишь сборной Узбекистана.

В состав сборной России под руководством главного тренера Ивана Шидловского вошли Екатерина Пальцева, Лилия Аетбава, Карина Тазабекова, Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Екатерина Дынник, Саадат Далгатова, Галина Головченко, Земфира Магомедалиева и Кристина Ткачёва.

Как сообщал News.ru, дебют известного боксёра Дмитрия Кудряшова в ММА отложен из-за травмы, а его поединок, назначенный на 12 октбря отменён.