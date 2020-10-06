Заскочил в вечность: два года назад Хабиб совершил главный прыжок в истории

6 октября 2018 года состоялся главный бой в истории смешанных единоборств, которого ждали — Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Но в историю намного ярче вошёл не сам поединок, а то, что случилось после него. Действия Хабиба после победы разделили весь боевой спорт на до и после. Какие события последовали за схваткой россиянина и ирландца — в материале NEWS.ru.

Назвал жену «полотенцем»

Хабиб — Конор, Конор — Хабиб — эти два имени просто взбудоражили медиапространство в 2018 году настолько, что до сих пор звучат как имена нарицательные. Это был не просто спортивный матч, а война, в самом прямом смысле этого слова. Фанаты двух спортсменов выливали и продолжают выливать друг на друга столько агрессии, что, встреться они группами где-нибудь на улице, последствий было бы не избежать.

И виной тому — сами бойцы: тот трэш-ток, который они себе позволили, имеет мало аналогов в истории, если вообще имеет. Особенно со стороны ирландца. Конор наговорил такого, что объясняться за него приходилось даже главе UFC Дэйне Уайту. Ирландец и по религии прошёлся, и по семье, назвав в Twitter жену Хабиба «полотенцем», и по отцу, назвав его «трусом», и по менеджеру россиянина Али Абдель-Азизу, которого обвинил в пособничестве терроризму.

Конор ещё на пресс-конференции сказал, что победит Хабиба ради россиян, которые в большинстве своём ненавидят Хабиба. То есть и национальную тему затронул. Ко всему этому добавилось ещё его высказывание, сделанное на пресс-конференции в Москве через некоторое время после боя, когда он назвал дагестанцев трусами, которые всегда бегут от сложностей.

Ненависть между бойцами дошла до такого уровня, когда уже нельзя было сказать: это бизнес, ничего личного. Там личное действительно было. И остаётся.

Боевое удушающее вещество

Однако в октагоне полным хозяином положения был уже россиянин.

Давай сейчас говори. Или ты только до боя можешь? — говорил Хабиб Конору во время поединка.

Ирландец не имел преимущества даже в стойке, где и был его единственный шанс. Хабиб переводил его в партер, когда хотел, а когда не хотел, избивал на ногах.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор AP/TASS

В четвёртом раунде случился тот самый удушающий приём, который заставил Конора постучать в знак сдачи, но всё самое интересное началось после. Хабиб сначала хотел что-то сказать поверженному ирландцу, который ещё толком дышать не мог, затем сорвал с себя капу и агрессивно отбросил её.

Вначале показалось, что Нурмагомедов так эмоционально празднует победу, но нет: он перелез через клетку, оттолкнул охранника и устроил потасовку в зале. Его целью, как выяснилось, был Диллон Дэннис, спарринг-партнёр Макгрегора. У них была давняя история неприязни, Диллон в частности, называл самбо «говном» в ответ на футболку Хабиба с надписью «если бы самбо было лёгким, оно бы называлось джиу-джитсу». Потому, будучи уже членом команды Конора, Диллон несколько раз позволял себе высказывания в духе того, что Хабиб будет лёгким соперником для Макгрегора, что сам Диллон — это улучшенная версия Хабиба.

Потасовка из зала перекинулась в октагон, куда ворвались секунданты Хабиба, бойцы Эседулла Эмиргаев, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона. Эмиргаев ударил Конора со спины, Тухугов шлёпнул ирландца папахой, нанёс удар спереди и получил ответку. Вмешиваться пришлось охранникам и полиции.

В итоге Хабибу не вручили пояс в октагоне, как это всегда происходит после титульных поединков, а когда он покидал арену в сопровождении стражей порядка, в него кидали банки из-под пива и ирландский флаг. Комментатор UFC Джо Роган сказал, что это был самый безумный момент за всё время, что он работает на боях.

Но именно этот эпизод сыграл ключевую роль в сумасшедшем скачке популярности Хабиба во всём мире. Ни победа в титульном бою с Элом Яквинтой, ни даже победа над Конором не могли ему принести такой глобальной славы. Спорт спортом, но публике намного интереснее скандалы, а это был самый крутой скандал в истории.

Нурмагомедов потом не раз извинялся за своё поведение, за него объяснялся и его отец Абдулманап, но если бы можно было отмотать время назад, Хабиб сделал бы то же самое. Жалеть об этом нет смысла: все остались живы, штрафы выплачены, дисквалификации отбыты, а мировая известность приобретена, и это навсегда.