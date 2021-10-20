Запасайтесь валидолом: почему страшно за Емельяненко в бою с американцем

23 октября в Москве пройдёт первый в истории лиги Bellator турнир в России. В главном бою вечера выступит боец, сделавший ММА в России культовым спортом, Фёдор Емельяненко. В одном из последних поединков в карьере он сразится с крепким американцем Тимоти Джонсоном, который входит в двадцатку лучших тяжеловесов мира. 45-летний Емельяненко, возможно, переоценил свои силы, выбрав такого соперника. Другим топовым российским бойцам Виталию Минакову, Анатолию Токову и родственнику Хабиба Усману Нурмагомедову будет несравнимо проще. Разбираем главные бои московского турнира.

Бой в тяжёлом весе. Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Шансы 50% на 50%

Тимоти Джонсон tbeartim/instagram.com

Букмекеры считают в этом бою небольшим фаворитом Емельяненко. Сложно сказать, что легло в основу такой оценки: ореол легендарности, родные стены или вероятность того, что Джонсон постарается не обидеть Последнего Императора. Однако факты остаются непреклонными. Соперников такого уровня Фёдор не побеждал, наверное, со времён Андрея Орловского, то есть с 2008 года. После его возвращения в 2015 году он выиграл только у индийского «мешка» Джайдипа Сингха и соперников своей возрастной категории Чейла Соннена, Фрэнка Мира и Куинтона Джексона. Бои с более молодыми тяжеловесами в расцвете сил, как Джонсон, Райаном Бейдером и Мэттом Митрионом закончились для Фёдора, едва начавшись, тяжёлыми нокаутами. Кроме того Джонсон на 10 кг тяжелее, на 10 см выше и на 10 лет моложе.

Единственной надеждой Емельяненко остаётся колоссальный опыт и точечная подготовка под конкретного соперника. Джонсона хорошо изучил и читал во время боя его ученик Валентин Молдавский, но одно дело — знать, а другое — быть способным реализовать на практике. Емельяненко сам признаётся, что крепко сдал и в физической мощи, и в выносливости и сейчас представляет собой 30–50% от себя самого 15-летней давности, а против крепкого тяжеловеса этого может не хватить. На кадрах с тренировочных сборов Фёдор тоже не выглядит, как супермен, а соответствует бойцу своего возраста, старше которого в UFC задерживался только уникальный Рэнди Кутюр. Именно поэтому в субботу будет страшно не только за исход боя Фёдора, но и за его здоровье.

Бой в тяжёлом весе. Виталий Минаков — Саид Соума. Шансы 85% на 15%

Виталий Минаков возвращается в дело спустя два года после победы как раз над Тимоти Джонсоном нокаутом в первом раунде. Его карьера оказалась скомкана сначала из-за контрактного спора с Bellator, затем из-за травм и отсутствия визы. В итоге Минаков на пресс-конференции перед боем заявил, что начало политической карьеры и участие в выборах в Госдуму никак не отразилось на его спортивных амбициях и желании вернуть себе пояс, но драться в российских промоушенах у него мотивации нет. Изначально соперником Минакова должен был стать проспект Тайрелл Форчун, однако он вместо поездки в Москву предпочёл подраться в Америке с Линтоном Васселом, а Минакову был выбран суринамец Саид Соума.

Боец American Top Team и друг тяжеловеса UFC Жаирзинью Розенстрёйка проигрывал Форчуну, но летом запомнился ярким нокаутом опытного бразильца Ронни Маркеса, чем и заслужил поездку в Москву. Как и большинство суринамских бойцов, он лучше чувствует себя в стойке, но исход боя будет зависеть от состояния Минакова и степени «ржавчины», которая успела его поразить за время простоя. Виталий в случае успеха сможет включиться в титульную гонку и выйти на победителя боя между Бейдером и Молдавским.

Бой в лёгком весе. Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила. Шансы 95% на 5%

Сложно сказать, что стало причиной такого откровенного мисматча. Средненький даже по финским меркам легковес с рекордом 11-8 и проигранным дебютом в Bellator может одолеть двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова только в случае травмы или какого-то ещё форс-мажора. Вероятно, рейтинговые легковесы не пожелали ехать в Россию или драться с таким соперником, как Усман, а привезли ему того, кого смогли. Либо же он ещё не одержал необходимые 16 побед для того, чтобы слезть с мешковой диеты.

Естественно, с таким соперником мы ждём только досрочной победы от Усмана, который проходил подготовку в American Top Team, но главный тренер Хавьер Мендес в Москву не прилетел по причине болезни. 23-летний Усман занимался тайским боксом, а потому является лучшим ударником в клане и способен зрелищно нокаутировать финна в первом раунде, при этом он хорош и в присущей всем Нурмагомедовым борьбе. В рейтинге Bellator Усман занимает шестую строчку, а потому ближайшие пару лет его будут целенаправленно вести к титулу.

Бой в среднем весе. Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов. Шансы 80% на 20%

Двух россиян связывает давнее знакомство и дружба ещё в составе команд по боевому самбо, однако это не помешало им принять бой друг против друга. Оба бойца из-за пандемии давно не выступали в Bellator, а вариантов выступить в Москве, кроме как подраться друг с другом у них не было, а потому поединок пришлось принять. Токов в случае победы может стать следующим претендентом на титул Bellator в среднем весе и сразиться с победителем боя между Гегардом Мусаси или Остином Вандерфортом, хотя сам готов принять и ещё один промежуточный бой. Как лучший средневес России, он главный фаворит этого противостояния, но соперник явно не проходной.

Уроженец Таджикистана Давлатмуродов также как и Токов выступал в лиге АСВ, но в среднем весе, а пока не было возможности выступить в Bellator, провёл два боя в лиге Open FC, в которых победил бразильских гастролёров. Шараф — боец, как и Токов, очень терпеливый и способен выдержать всю дистанцию, но вряд ли у него хватит сил для победы над топовым бойцом, прошедшим полноценный лагерь в составе Fedor Team.