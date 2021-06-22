За четыре дня до боя Волков не вписался в лимит тяжёлого веса

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Александр Волков показал свой текущий вес в сториз Instagram. За три дня до взвешивания к бою с французом Сирилем Ганом ему нужно сбросить почти четыре килограмма.

Волков показал на весах 123,6 кг, что на 3,5 кг больше лимита тяжёлой весовой категории. Поединок с Ганом состоится в ночь с 26 на 27 июня и станет главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе. Его победитель может стать следующим претендентом на чемпионский титул в тяжёлом весе UFC.

В последнем поединке в феврале Волков победил техническим нокаутом во втором раунде легендарного голландца Алистара Оверима, которого после этого поражения уволили из UFC.

Как сообщалось ранее, российский тяжеловес Александр Волков высказал своё мнение о возможном бое с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Франсисом Нганну.