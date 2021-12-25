Ян — Стерлингу: на этот раз уничтожу маленького нытика ещё эффектнее

Обладатель временного титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что в реванше в ещё более эффектное манере расправится с действующим чемпионом UFC в категории до 61,2 килограмма Алджэмейном Стерлингом. Об этом он написал в Twitter, попутно оскорбив американца.

На этот раз я уничтожу этого маленького нытика ещё эффектнее, — написал Ян.

До этого Стерлинг опубликовал сообщение в Twitter, в котором заявил о готовности сразиться с Яном в начале 2022 года.

Первый поединок между бойцами состоялся в марте на турнире UFC 259. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившегося на земле Стерлинга, за что был дисквалифицирован и лишён пояса чемпиона UFC в легчайшем весе. Впоследствии он взял верх над Кори Сэндхагеном и взял временный титул.

За свою карьеру Ян провёл 18 поединков по правилам MMA. В 16 он одержал победу (восемь — досрочно), в двух потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов, брат экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не сможет принять участия в поединке с Джеком Шором на турнире UFC Fight Night в Лондоне, запланированном на 19 марта. Причины отказа спортсмена от выступления не называются.