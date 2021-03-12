Стараюсь вернуть Хабиба: босс UFC откровенно поговорил с Тайсоном

Майк Тайсон в прошлом году запустил мощный проект, в котором раскрылся уже не как элитный спортсмен, а годный интервьюер. Его подкаст на YouTube — не совсем журналистика, конечно, это больше похоже на приятную болтовню, но такой формат отлично зашёл зрителям. Среди гостей Майка было очень много интересных ребят, в том числе боксёры Эвандер Холифилд и Шеннон Бриггс, бойцы ММА Джастин Гейтжи и Фрэнсис Нганну, а также рэпер Eminem. Очередная звезда эфира — босс UFC Дэйна Уайт, к диалогу с которым подключился экс-чемпион мира по боксу Заб Джуда. Тот самый, который улетел в нокаут от Кости Цзю в 2002 году. Было сказано немало любопытного, хотя разговор продлился всего около 20 минут. Самое интересное из интервью с Уайтом — в материале NEWS.ru.

О боях, которые планируются в UFC

Мы много над чем работаем. Планируем организовать бой чемпионки из Китая Вэйли Чжан против Роуз Намаюнас. Это будет невероятный бой. И если Вэйли одолеет Намаюнас, то в следующем бою она может подняться в весе и встретиться с Валентиной Шевченко. Ещё нас ждёт громкий бой в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Нганну. Это будет реванш, Стипе раньше побеждал Фрэнсиса. И победитель этой пары сразится с Джоном Джонсом, который дебютирует в тяжёлом весе сразу же поединком за титул. Это будет фантастический бой. Джонс — всесторонне развитый боец. Просто монстр. Очень талантливый парень.

О Коноре Макгрегоре

Больше всего я жду, пожалуй, боёв Конора Макгрегора. Мир сходит с ума, когда этот парень выходит в октагон и начинает бить своих оппонентов. Лучшее тому подтверждение — высокие показатели продаж pay-per-view.

О Хабибе Нурмагомедове

Хабиб НурмагомедовСергей Лантюхов/NEWS.ru Хабиб НурмагомедовСергей Лантюхов/NEWS.ru

Он очень крут. Обычно я стараюсь никого не уговаривать вернуться, но этот парень исключение. Хабиб — лучший в мире боец. Он победил лучших. Он зарабатывает кучу денег и при этом чувствует себя на голову выше всех остальных ребят. Кого надо было, того он победил. Многие из них в топ-5 находятся. Надеюсь, он проведёт ещё один бой. Я стараюсь.

О бое Майка Тайсона с Роем Джонсом

Я позвонил Майку и сказал, что это плохая идея. Мне она не понравилась. Далее кто-то публично меня об этом спросил на пресс-конференции, на что я ответил, что мне не нравится эта идея, так как Майк очень знаменит и у него есть куча разных способов заработать деньги. Не нужно получать по лицу в таком возрасте. После этого мне Майк позвонил и сказал: «Мы с тобой давно дружим, я уже взрослый мужик, и если я решил драться, то не воспринимай это как-то негативно». И я ответил: «Ты прав. Ты больше не услышишь от меня ни единого грёбаного писка».

О пандемии и новых рынках для UFC

Изначально пандемия не замедлила меня. Это, конечно же, стало занозой в заднице, но в целом бизнес идёт. Всё в порядке. Сейчас страны потихоньку начинают открываться, поэтому мы будем находить для себя новые рынки. Сейчас у нас два чемпиона из Африки, и их будет три, если Нганну победит Стипе. Я планирую устроить турнир в Африке. Сейчас работаю над этим. Будем и дальше открывать для себя новые территории, искать новые таланты и в целом развивать наш бренд.