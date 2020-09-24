Выдернули Усика: защитник Крыма получил самый сложный бой в жизни

Украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора должны были встретиться ещё в мае, но пандемия внесла коррективы в эти планы. И вот наконец-то появилась новая дата боя — 31 октября. Это будет самый сложный тест для украинского суперчемпиона за всю его карьеру. Чисора — из тех боксёров, которые не упускают даже минимальные шансы, которые у них появляются.

«Отомстить за своего мальчика»

Уже больше двух лет прошло с победы Усика над Муратом Гассиевым в Москве, но карьера ни того, ни другого, по сути, так и не продвинулась. Мурат вообще на ринг ни разу не вышел, а Александр провёл всего два боя, один из которых — чисто разминочный, не имевший никакого значения ни для рейтингов, ни для чего вообще. Последний настоящий поединок Усик провёл ещё в ноябре 2018 года против Тони Белью, победив эффектным нокаутом.

Мурат Гассиев и Александр Усик Владимир Астапкович/РИА Новости

И вот украинский суперчемпион, кажется, возвращается. Во всяком случае, появилась дата его боя с Чисорой — 31 октября. Скорее всего, драться будут в Англии, поскольку шоу устраивает Matchroom Boxing во главе с Эдди Хирном, других вариантов просто нет, то есть на территории Дерека. О чём британец уже успел заявить.

Привет, Усик, я был готов к тебе весь год. Это моя территория, и после такого тяжёлого для всех года я собираюсь устроить британской публике вечеринку в честь Хэллоуина, которую они заслуживают, и, наконец, отомстить за своего мальчика Тони Белью, — приводит слова британца Sky Sports.

Усик, в свою очередь, похвалил Чисору.

Многие говорят, что Чисора —​ монстр, но в глубине души он добрый человек. Я не жду, что он покажет себя с лучшей стороны, я знаю, что он хочет меня сломать, но я — вода, воздух и огонь одновременно. Дерек Чисора, я иду за тобой! — сказал Усик Sky Sports.

На эпатаже собаку съел

Вот такой обмен любезностями устроили боксёры сразу после официального объявления боя, теперь осталось дождаться самого шоу. До него остаётся пять недель, так что время подробного разбора ещё придёт. Пока можно просто вспомнить, кто такие Дерек Чисора и Александр Усик, а также разобраться, почему их поединок будет суперзахватывающим.

Чисора в первый раз прогремел на весь мир в 2012 году, когда дело шло к бою с Виталием Кличко. Этот поединок в полном объёме освещался на российском федеральном телевидении, и на взвешивании Дерек отвесил Виталию пощёчину. Эти кадры облетели весь мир. Восемь лет назад почему-то это было в диковинку. Сейчас бы на пощёчину на взвешивании не обратили бы такого серьёзного внимания. Потом, уже на самом ринге, Чисора набрал в рот воды и выплюнул её в лицо Кличко, что также показывали в передачах новостей и обсуждали больше, чем сам бой. Поединок выиграл, конечно же, Виталий, пусть и без нокаута.

4 years ago TODAY Dereck Chisora lost by UD to Vitali Klitschko. It's the slap, the spit and the brawl we remember! pic.twitter.com/fgeMh0AxHd — Against The Ropes (@ATRboxinguk) February 18, 2016

Вообще, Чисора — уникальный боксёр. Он выжимает абсолютный максимум из своих возможностей. Непосредственно его боксёрские навыки в каком-то смысле оставляют желать лучшего: он неуклюж, малоподвижен на ногах, для супертяжа очень мал — 187 сантиметров. Но именно за счёт регулярных хулиганских выходок на пресс-конференциях и взвешиваниях к боям Дерека всегда было очень много интереса. Это позволяло ему получать хорошие контракты, сильных соперников и мировую медийность. К примеру, перед поединком с Кубратом Пулевым в Софии четыре года назад он швырнул в соперника стол на пресс-конференции. Вот так работает боксёрский бизнес.

Дерек Чисора Andreas L Eriksson/Global Look Press

Но будет ошибкой сказать, что как боксёр Чисора совсем никакой, у него есть главное — нокаутирующий удар. Одним точным попаданием он может вырубить здоровенного подготовленного человека. Так было, например, в недавних боях с Карлосом Такамом и Артуром Шпилькой — далеко не последними боксёрами. Если Усик даст Чисоре хоть минимальный шанс по себе попасть, Дерек эту возможность не упустит.

Поймай меня, если сможешь

Главная проблема Чисоры в бою с Усиком — это то, что по украинцу почти невозможно попасть. За всю карьеру только несколько боксёров вообще доносили до него хоть какие-то удары — это Майкл Хантер, Майрис Бриедис и Мурат Гассиев. Первые двое доставали регулярно, но им не хватало силы, а Мурат поймал Александра один раз — в конце четвёртого раунда, зато очень жёстко. Как признавался сам Усик, его спас гонг.

Чем ещё известен Усик? Конечно, тем, что он родился в Крыму и считает полуостров своим домом, ездит туда регулярно даже после 2014 года. Украинские журналисты неоднократно спрашивали его о принадлежности Крыма, чем порядком утомили боксёра. В одном из последних случаев он ответил жёстко: «Я лично кого из вас предал? Вы зачем мне эти собачьи вопросы задаёте? Я прославляю Украину, провокаторы!»

Вообще, политические взгляды Усика, который называет россиян и украинцев одним народом и снимается в российских фильмах про православную церковь, раздражают часть украинского общества. Александра в этом году даже включили в базу «Миротворец», где собраны фамилии тех, кто «угрожает национальной безопасности Украины». Но Усик на это никак не отреагировал, его жизнь от этого не изменилась.

Измениться она может, если он проиграет Чисоре 31 октября. Сейчас такое развитие событий кажется малореальным, но произойти в бою двух опытных тяжеловесов может всё что угодно. Недавно мы видели пример такого «что угодно» в бою Поветкин — Уайт. Вероятность победы Александра оценивалась в 15–20%, но она случилась.