Выдернули Усика: защитник Крыма получил самый сложный бой в жизни

Уже больше двух лет прошло с победы Усика над Муратом Гассиевым в Москве, но карьера ни того, ни другого, по сути, так и не продвинулась. Мурат вообще на ринг ни разу не вышел, а Александр провёл всего два боя, один из которых — чисто разминочный, не имевший никакого значения ни для рейтингов, ни для чего вообще. Последний настоящий поединок Усик провёл ещё в ноябре 2018 года против Тони Белью, победив эффектным нокаутом.

И вот украинский суперчемпион, кажется, возвращается. Во всяком случае, появилась дата его боя с Чисорой — 31 октября. Скорее всего, драться будут в Англии, поскольку шоу устраивает Matchroom Boxing во главе с Эдди Хирном, других вариантов просто нет, то есть на территории Дерека. О чём британец уже успел заявить.

Усик, в свою очередь, похвалил Чисору.

Вот такой обмен любезностями устроили боксёры сразу после официального объявления боя, теперь осталось дождаться самого шоу. До него остаётся пять недель, так что время подробного разбора ещё придёт. Пока можно просто вспомнить, кто такие Дерек Чисора и Александр Усик, а также разобраться, почему их поединок будет суперзахватывающим.

Чисора в первый раз прогремел на весь мир в 2012 году, когда дело шло к бою с Виталием Кличко. Этот поединок в полном объёме освещался на российском федеральном телевидении, и на взвешивании Дерек отвесил Виталию пощёчину. Эти кадры облетели весь мир. Восемь лет назад почему-то это было в диковинку. Сейчас бы на пощёчину на взвешивании не обратили бы такого серьёзного внимания. Потом, уже на самом ринге, Чисора набрал в рот воды и выплюнул её в лицо Кличко, что также показывали в передачах новостей и обсуждали больше, чем сам бой. Поединок выиграл, конечно же, Виталий, пусть и без нокаута.