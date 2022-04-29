Тренер Сланов объяснил, почему Фьюри продолжит карьеру Тренер Гассиева Сланов заявил, что у Фьюри очень много интересных вариантов для боя

Заслуженный тренер России Виталий Сланов / Фото Pavel Kashaev/Global Look Press

Заслуженный тренер России Виталий Сланов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru усомнился в искренности заявления чемпиона мира в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщившего о завершении карьеры. Специалист убеждён, что у британского боксёра есть много вариантов для новых боёв.

Конечно, он не завершил карьеру. Он будет боксировать, потому что выиграл очень уверенно у Диллиана Уайта. У него много интересных вариантов, особенно объединительный бой, — сказал тренер Мурата Гассиева.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Фьюри не завершил карьеру. Функционер считает, что действующий чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) обязательно проведёт встречу с победителем поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа.

В ночь на 24 апреля Фьюри нокаутировал Уайта и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC. В активе 33-летнего британца 32 победы на профессиональном ринге при одном ничейном результате.