Везение Немкова: как ошибка американца спасла Вадима от поражения

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков провёл поединок с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277. Встреча была остановлена в третьем раунде после запрещённого удара головой в исполнении претендента на титул. NEWS.ru рассказывает о ходе поединка и объясняет, почему россиянину стоит сменить лигу.

Уставший Немков

Вадим Немков стал чемпионом Bellator в 2020 году, когда россиянин победил Райана Бейдера. На пути к нынешнему финалу Гран-при ученик Фёдора Емельяненко одержал победы над неудобным Филом Дэвисом и Юлиусом Англицкасом, который вышел на замену Энтони Джонсону в короткий срок.

У его соперника Кори Андерсона путь к финалу был тернистее. Но американец смёл со своего пути бывшего чемпиона ACA Довлетджана Ягшимурадова и действующего чемпиона в тяжёлом весе Bellator Райана Бейдера.

Кори Андерсон нокаутировал Райана Бейдера Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не было сомнений, что Немкову придётся тяжело. Американец серьёзно превосходил Вадима в габаритах и физической мощи. Кори — базовый борец, владеющий разрушительным граунд-энд-паундом. Что и подтвердила встреча.

Немков мог рассчитывать на преимущество в стойке, но одновременно россиянин был заметно обессилен долгими сборами, которые продолжались с конца октября. Подвела и команда. Вадиму не смогли найти спарринг-партнёра, который стилистически походил бы на Андерсона.

Подготовленный Андерсон

В Bellator оба соперника выступают без поражений. У Немкова — семь побед, у Андерсона — три. Бойцы начали встречу осторожно. На рожон никто не полез, Вадим контролировал стойку, но значимого ущерба никто не нанёс. Полагается, что такие раунды забирает действующий чемпион.

Но с шестой минуты противостояния у обладателя пояса Bellator начались проблемы. Уже на первой минуте раунда американец перевёл его на канвас и контролировал четыре минуты. За это время Фёдор Емельяненко едва не сорвал голос, подсказывая подопечному, как выбраться из тяжёлой ситуации. Помог только гонг.

Увы, но и следующий раунд начался в похожей манере. Только на этот раз американец продержал чемпиона в борьбе три минуты вместо четырёх. Когда уже судьи были готовы вписать Андерсону победу и за этот раунд, американец нанёс удар головой — лоб в лоб. У Немкова открылось сильное рассечение, и поединок был остановлен.

Бой Вадима Немкова и Кори Андерсона Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские комментаторы уже начали говорить о новом чемпионе, но поторопились. Встреча была признана несостоявшейся. Всё-таки «хитрый Немков сумел подставить свою голову под удар американца», что сохранило ему титул в поединке, который складывался крайне неудачно.

Учитывая неяркое выступление, в Bellator могут санкционировать ещё один титульный бой для Вадима. Вероятно, реванш с Андерсоном пройдёт не раньше августа. И к новой встрече Немкову придётся более серьёзно отнестись к подготовке. Большую часть тренировок лучше провести в Дагестане, где чемпиону помогут улучшить навыки защиты от борьбы. Это лучший сценарий из возможных.

Лучше бежать

Но есть и худший. В Bellator исторически было немало чемпионов из России, но отношение руководства к ним зачастую оставляло желать лучшего. Можно вспомнить громкое допинг-дело Александра Шлеменко, который в итоге лишился титула. Или Виталия Минакова, которому несколько лет не могли найти соперника, хотя россиянин был чемпионом в тяжёлом весе.

Сейчас для россиян также наступили не лучшие времена. Американские владельцы лиги решили «тормознуть» отечественных бойцов и не девать им титульных поединков. В этом плане Немкову повезло. У него уже был титул и назначенный бой. Далеко не факт, что ученика Фёдора Емельяненко не будут «мариновать» без боёв, как в своё время Минакова. Тем более если сам Фёдор завершит карьеру.

Бой Вадима Немкова и Кори Андерсона Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поэтому его команде, включая Немкова, Валентина Молдавского и Анатолий Токова, следует подумать над переходом в UFC. Никто из спортсменов не затерялся бы в числе топ-10 лучших бойцов сильнейшей лиги мира. Об этом также стоит подумать Усману Нурмагомедову и Магомеду Магомедову, которые не лишены титульных амбиций.

Конечно, вряд ли Александр Шаблий или Диана Авсарагова сумеют столь успешно выступать на конкурентном уровне, но сейчас есть сомнение, что они получат назначения даже на рядовые бои. Это же касается и учеников Шлеменко Андрея Корешкова и Алексея Шуркевича, показывающих яркие выступления.