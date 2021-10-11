Ветеран UFC получил множественные переломы лица в кулачном бою

В минувший уик-энд на турнире BKFC в США в главном бою вечера бывший боец UFC Мелвин Гиллард проиграл нокаутом в первом раунде другому ветерану Джо Риггзу и получил множество переломов орбитальной кости. Подробности сообщил сам Гиллард на своей странице Instagram.

Риггз за минуту провёл серию ударов по растерявшему былую форму сопернику и выбил его за канаты. Результатом избиения стали множественные переломы орбитальной кости на лице Гилларда, что потребовало проведения операции.

У меня пять переломов орбитальной кости, поэтому мне потребуется сегодня операция. Просто хочу передать своей семье и друзьям, что я в порядке. Поддерживайте меня своими молитвами. Я солгу, если скажу, что не испуган сейчас. Посмотрим, что случится, — написал Гиллард на своей странице Instagram.

Как сообщалось ранее, американский боец Джастин Торнтон, который ранее провёл свыше 20 поединков в ММА, умер от последствий нокаута в дебютном бою в лиге кулачных боёв BKFC.