Ветеран UFC из Чечни выступит на разогреве у Емельяненко и Исмаилова

https://static.news.ru/photo/9806c3c8-a589-11ea-b4ee-fa163e074e61_660.jpg Магомед Бибулатов Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший боец UFC, россиянин Магомед Бибулатов примет участие в турнире ACA 107, который пройдёт 24 июля в Москве, а его главным событием станет поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Бибулатов владел чемпионским титулом в наилегчайшем весе в лигах ACB и «Ахмат». В последнем бою он победил бразильца Жосиела Силву. Его соперником станет дебютант лиги Никита Чистяков по прозвищу Пиранья.

Как писал NEWS.ru, cпортивный директор промоутерской компании «Патриот» Эдуард Кравцов заявил, что боксёр Фёдор Чудинов может провести бой в июле.