Велиева, Воробьёва и Чумикова проиграли финальные схватки на ЧЕ по борьбе

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Россиянки Ханум Велиева, Наталья Воробьёва и Вероника Чумикова уступили в финальных схватках и стали серебряными призёрами чемпионата Европы по борьбе в Варшаве.

В финальной схватке весовой категории до 68 кг Велиева встречалась с француженкой Кумбой Ларрок, одержавшей в первый соревновательный день две досрочные победы. Их схватка могла пройти и в марте в финале европейской олимпийской квалификации, но тогда россиянка отказалась от противостояния. Первый период остался за француженкой, получившей по одному баллу за пассивность соперницы и уход с ковра. Велиева так и не смогла найти ключей к её защите и уступила в итоге со счётом 3:2.

Призёр Кубка мира — 2020 россиянка Вероника Чумикова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по борьбе. В финальной схватке Чумикова встретилась с трёхкратной чемпионкой Европы болгаркой Биляной Дудовой. Россиянка повела в счёте, заработав балл за пассивность соперницы. Во-втором периоде аналогичным образом балл заработала уже болгарка, после чего довела дело до победы со счётом 5:1. Для Чумаковой эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

Олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва стала серебряным призёром в весовой категории до 76 кг. В финальной схватке соперницей Воробьёвой стала эстонка Эпп Мяэ, которая в предыдущих схватках не позволила соперницам набрать ни одного балла. В первом периоде соперницы не дали друг другу провести ни одного приёма, но Воробьёва получила балл за счёт пассивности соперницы. Во второй половине схватки аналогичным образом эстонка сравняла счёт и одержала победу за счёт последнего действия.

Как стало известно ранее, россиянка Стальвира Оршуш стала обладательницей золотой медали на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве, победив в весовой категории до 55 кг. Для неё это уже третья победа на континентальных чемпионатах.