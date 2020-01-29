https://static.news.ru/photo/2ec41d50-427b-11ea-8026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская организация Professional Fighter League и российская промоутерская компания RCC 22 февраля проведут совместный турнир RCC:Road to PFL в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба RCC, в его рамках пройдёт однодневный турнир-четвёрка в лёгком весе, победитель которого станет участником Гран-при PFL-2020, победитель которого получит миллион долларов. Аналогичные квалификационный турниры пройдут в Германии, Бразилии, Австралии и ОАЭ. Кроме того в рамках турнира пройдут ещё 11 рейтинговых поединков.

Как сообщал NEWS.ru, боец легчайшего веса Шамиль Шахбулатов, нокаутировавший Расула Мирзаева подерётся за пояс лиги АСА с бразильцем Даниэлем Оливейрой де Алмейдой.