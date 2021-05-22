Казань примет чемпионат Европы по ММА

Стартовал приём заявок спортсменов на чемпионат и первенство Европы по ММА, который пройдёт с 16 по 20 августа в Казани. Столица Татарстана примет первый международный турнир федерации IMMAF после перерыва, вызванного пандемией, сообщает пресс-служба Союза ММА России.
Спортивные сооружения Казани считаются лучшими современными объектами, а ее исторические и культурные объекты известны своей неподражаемой красотой и аутентичностью. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать все национальные команды и гостей, — заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
В 2019 году на чемпионате Европы в Риме сборная России завоевала по пять золотых медалей среди взрослых и среди юниоров.
Как сообщалось ранее, Министерство спорта официально признало спортивной дисциплиной женские смешанные единоборства (ММА). Это даст право спортсменкам отбираться в состав национальной сборной и получать спортивные мастерские звания наравне с мужчинами.