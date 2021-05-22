Казань примет чемпионат Европы по ММА

https://static.news.ru/photo/a404c236-bb15-11eb-8e1a-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Стартовал приём заявок спортсменов на чемпионат и первенство Европы по ММА, который пройдёт с 16 по 20 августа в Казани. Столица Татарстана примет первый международный турнир федерации IMMAF после перерыва, вызванного пандемией, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Спортивные сооружения Казани считаются лучшими современными объектами, а ее исторические и культурные объекты известны своей неподражаемой красотой и аутентичностью. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать все национальные команды и гостей, — заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

В 2019 году на чемпионате Европы в Риме сборная России завоевала по пять золотых медалей среди взрослых и среди юниоров.

Как сообщалось ранее, Министерство спорта официально признало спортивной дисциплиной женские смешанные единоборства (ММА). Это даст право спортсменкам отбираться в состав национальной сборной и получать спортивные мастерские звания наравне с мужчинами.