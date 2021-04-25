Женщинам официально разрешили заниматься ММА в России

https://static.news.ru/photo/4cbaaba0-a68c-11eb-bfeb-96000091f725_660.jpg Фото: SIMON HASTEGÃ& RD via www.imago-/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство спорта официально признало спортивной дисциплиной женские смешанные единоборства (ММА). Это даст право спортсменкам отбираться в состав национальной сборной и получать спортивные мастерские звания наравне с мужчинами.

В «тестовом» режиме девушки-спортсменки уже участвовали в чемпионате России в 2019 году, мы возили их на чемпионат Европы и мира. Мы, к сожалению, в этом плане отстаём, но всему своё время. Думаю, что в этом году мы проведём отбор на самом высоком уроне, сформируем женскую сборную по ММА на чемпионат мира и Европы, — приводит слова президента Союза ММА России Радмира Габдуллина пресс-служба организации.

Также чиновник назвал признание новой дисциплины долгожданным событием и выразил надежду, что теперь Россия не будет отставать в женских ММА от мировых лидеров.

Как сообщалось ранее, экс-президент Союза ММА России, боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко завершает спортивную карьеру. Ему осталось провести только два боя.