Усик прокомментировал обвинения Уайлдера в адрес Фьюри

https://static.news.ru/photo/01f0f54c-1d21-11eb-a985-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский боксёр Александр Усик отверг обвинения Деонтея Уайлдера в адрес Тайсона Фьюри по поводу махинации с перчатками в их бою. Слова Усика приводит YouTube-канал Behind The Gloves.

Я это видео не видел, но комиссия как-то проверяет перчатки и всё остальное. Я думаю, что это шиза, — сказал Усик.

Как писал NEWS.ru, Уайлдер ранее обвинил Фьюри в том, что тот якобы использовал что-то запрещённое в перчатках во время боя, так как образовавшаяся вмятина в боковой части головы американца не могла быть оставлена кулаком. Уайлдер также заявил, что в его воду перед боем с Фьюри что-то подмешали.

Американец боксировал с Фьюри дважды: в первый раз — в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью, во второй — в феврале 2020 года. На этот раз Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе британца 30 побед (21 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Уайлдер (34 года) одержал 42 победы (41 нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.